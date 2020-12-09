قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية ترتفع الى 7ر22 مليار دينار مما يتيح لتونس تغطية 158 يوم توريد

ارتفعت قيمة الموجودات الصافية من النقد الاجنبي بحلول، يوم 9 ديمسبر 2020، الى زهاء 7ر22 مليار دينار ما يتيح للبلاد تغطية 158 يوم توريد

وتشير بيانات نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الالكتروني، الى تطور هذه الموارد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 والتي قاربت آنذاك مبلغ 6ر18 مليار دينار وفرت للبلاد القدرة لتغطية الواردت لمدة 106 ايام فقط.

وكان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي لاحظ في بيان اصدره في ختام اجتماع عقده يوم 30 نوفمبر 2020 تقلص الملحوظ للعجز الجاري لميزان الدفوعات خلال الاشهر العشرة الاولى من سنة 2020، ليتراجع إلى مستوى 8ر5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5ر7 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2019

وارجع المجلس هذا التطور، أساسا، إلى تأثيرات أزمة كوفيد-19 على مستوى حجم وقيمة مبادلات تونس مع الخارج وقد مكّن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية من تغطية العجز الجاري ودعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية