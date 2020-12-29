عاجل-بالارقام: اخر مستجدات الوضع الوبائي في تونس..

ذكرت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد ـ19، ارتفع إلى 4570 حالة وفاة، بعد تسجيل 52 حالة وفاة، وذلك إلى غاية يوم 28 ديسمبر الجاري على الساعة 11 ليلا.

وأفادت الوزارة بأنه تم بهذا التاريخ تسجيل 1598 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي إثر إجراء 6403 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين بنفس التاريخ 104 آلاف و401 من بين 134 الفا و802 حالة حاملة للفيروس.

وأضافت الوزارة، في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل بـ 6769 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 330 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 113 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.