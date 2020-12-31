سيدي بوزيد: تسجيل حالتي وفاة و49 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، حالتي وفاة و49 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 23 حالة شفاء، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة، محمد الزاهر الأحمدي، لـ”وات”.

وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بولاية سيدي بوزيد الى 2641 إصابة مؤكدة، من بينها 106 حالات وفاة، و1883 حالة شفاء.

وتتوزع الإصابات المؤكدة منذ بداية انتشار الوباء في الجهة حسب المعتمديات، الى معتمدية سيدي بوزيد الغربية 1149 إصابة، سيدي بوزيد الشرقية 365 حالة، السبالة 150 حالة، الرقاب 202 حالة، جلمة 178 حالة، سيدي علي بن عون 94 حالة، بئر الحفي 129 حالة، المكناسي 96 حالة، اولاد حفوز 97 حالة، سوق الجديد 75 حالة، المزونة 56 حالة، منزل بوزيان 35 حالة والسعيدة 15 حالة.