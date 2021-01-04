نابل: إعادة فتح الطريق الرابطة بين معتمدية الميدة والطريق الجهوية رقم 27 بعد غلقها من قبل محتجين

تم في حدود الساعة 11 من صباح اليوم الاثنين، إعادة فتح الطريق الرابطة بين معتمدية الميدة والطريق الجهوية رقم 27 بولاية نابل على مستوى شارع الجمهورية الذي تم غلقه منذ امس الاحد من قبل محتجين على خلفية تراكم المياه المستعملة نتيجة عطب في قنوات التطهير منذ حوالي سنة

وأكدت رئسية بلدية الميدة شفيقة بن محمود في تصريح ل(وات) انه تم التوصل إلى الاتفاق مع مصالح الديوان الوطني للتطهير للتدخل لحل هذا الإشكال وإعادة شبكة الصرف الصحي بالمنطقة، مشيرة الى ان اعوان البلدية انطلقوا في تنظيف الوادي الذي تراكمت فيه مياه الصرف الصحي

من جانبه، أوضح المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير بنابل البشير بن يوسف انه تم إيجاد حل وقتي لفتح الانسداد الناتج عن عطب في القنوات وسيتم تكليف مقاول لإصلاح العطب الذي يمتد على حوالي 40 مترا

وتحدثت نجوى بن محمود من بين الاهالي المحتجين عن المعاناة اليومية التي يعانيها اهالي معتمدية الميدة طوال أشهر عديدة من انتشار روائح كريهة وظهور الزواحف والباعوض بسبب تراكم مياه الصرف الصحي، داعية السلط المعنية لضرورة التدخل لايجاد حل لهذا الاشكال

وقالت ان هذا التلوث وما يتسببه من أضرار على صحة الاهالي وعلى البيئة يمثل خطرا كبيرا يهدد حياتهم امام غياب تام للسلط المحلية والجهوية

وحمل المستشار البلدي ورئيس لجنة النظافة والبيئة ببلدية الميدة نجد بن سالم الديوان الوطني للتطهير مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع نظرا لتعطب جزء من شبكة الصرف الصحي بشارع الجمهورية منذ حوالي سنة دون تدخل مصالح الديوان، مما تسبب في تحول الشارع إلى مصب للمياه المستعملة

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