الحرس الديواني بقليبيه يحجز كميات من البقول الجافة المهربة بقيمة 1.3مليون دينار

حجزت فرقة الحرس الديواني بقليبيه بولاية نابل كميات هامة من البقول الجافة المهربة أجنبية المصدر قدرت قيمتها الجملية بحوالي 1.3 مليون دينار.

ويتمثل المحجوز الذي تم العثور عليه اثر عمل استعلاماتي ومداهمة لمخزن، في 136 طن من مادة الجلجلان و3طن من مادة الدرع و2طن من مادة الملوخية لا يحمل صاحبها في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها او ما يفيد خلاص الاداءات و المعاليم الديوانية في شأنها، وفق بلاغ صادر الثلاثاء عن الادارة العامة للديوانة.

وسيتم اجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة البضائع المحجوزة من عدمها، وفق ذات المصدر.