بنزرت: تحرير1855 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة و88 مخالفة صحية و71 محضر مخالفة قانون حظر التجول

تمكنت المصالح الأمنية المشتركة التابعة لإقليم أمن بنزرت خلال الفترة المتراوحة بين عطلة نهاية السنة الإدارية ويوم أمس الثلاثاء، من تحرير 1855 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، وفق ما ذكره، اليوم الأربعاء، مصدر امني مسؤول بالجهة.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، ان المصالح الأمنية تولت أيضا تحرير 88 مخالفة صحية، و71 محضرا في مخالفة لقانون حظر الجولان.

من جهة أخرى، تمكنت المصالح الأمنية المشتركة ببنزرت من إيقاف 107 أشخاص مفتش عنهم لفائدة الجهات الأمنية والسجنية والقضائية، من بينهم 8 أشخاص بتهمة المسك والاستهلاك والاتجار في المواد المخدرة، وحجز 240 غرام من مخدر القنب الهندي (الزطلة)، و139 قرصا مخدرا، الى جانب 3 اشخاص من أجل محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة، وشخصين (02) من أجل السلب وافتكاك متاع الغير وشخص من أجل بيع الخمر خلسة، وحجز 282 علبة جعة.

وتم خلال هذه الحملات الأمنية، القبض على شخص بشبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي واحالته على انظار القطب القضائي المختص، بالإضافة الى إلقاء القبض على شخص بتهمة محاولة القتل العمد.