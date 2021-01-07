رسميا: الكونغرس الأمريكي يصادق على فوز بايدن بالرئاسة

نشرة منتصف النهار حول تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بعدد من ولايات الجمهورية

عاجل: وفاة نائب في البرلمان بفيروس كورونا..

سوسة: تسجيل حالتي وفاة و86 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

وزارة الداخلية تفتح تحقيقا في “تعمّد تسريب مجموعة من الوثائق التي تهمّ مصالح الوزارة على مواقع التّواصل الاجتماعي”

2021/01/07 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّه تمّ فتح تحقيق في “تعمّد تسريب مجموعة من الوثائق التي تهمّ مصالح الوزارة على مواقع التّواصل الاجتماعي”

وأضافت الدّاخليّة أنّه سيتمّ على ضوء نتائج هذا التحقيق، “تحديد المسؤوليّات واتّخاذ الإجراءات اللاّزمة في حقّ كلّ من سيثبت تورّطه في هذا الإخلال”.

يُذكر أن عديد المواقع الالكترونية وصفحات الفايسبوك، تناقلت مؤخرا بعض الوثائق المسرّبة من الوزارة وتخص قرارات بتسمية وإعفاء بعض القيادات الأمنية كان اتخذها توفيق شرف الدين، وزير الداخلية السابق الذي قرر رئيس الحكومة، هشام المشيشي يوم الثلاثاء الماضي، إنهاء مهامه، على أن يتولى المشيشي، الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة، في انتظار تعيين وزير داخلية جديد.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn