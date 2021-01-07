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سليانة: تسجيل حالتي وفاة و57 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

2021/01/07 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية سليانة، أمس الأربعاء، حالتي وفاة و57 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 2149 إصبة، والوفيات إلى 96 حالة، وذلك منذ بداية انتشار الجائحة، وفق ما أكدته مصالح الادارة الجهوية للصحة بالجهة، مساء اليوم الخميس.
وأضافت ذات المصالح، أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري، يقدر حاليا بـ481 حالة، وأن عدد الإصابات في صفوف مهنيي الصحة بلغ 207 إصابات.
وتقدر حالات الايواء بالمستشفى الجهوي بسليانة، بـ11 حالة، من بينها 3 حالات بالانعاش، و9 حالات بالمستشفيات المحلية.

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