توزر: ارتفاع حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا الى 65 وفاة

ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية توزر مننذ تفشي جائحة كورونا الى الى 65 وفاة وفق ما ذكره لوات رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني موضحا أن الجهة شهدت حالات وفاة لأشخاص تبين في ما بعد أنهم حاملين للفيروس لتبلغ نسبو الوفيات 1,7 في الألف.

وأضاف أن الجهة سجلت 6 إصابات جديدة بالفيروس بعد ورود نتائج 35 تحليلا مخبريا مساء أمس على مصالح الإدارة الجهوية للصحة إضافة الى تواصل إيواء ثلاثة مصابين في قسم الإنعاش الطبي و7 في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر و5 في نفس القسم بمستشفى دقاش و2 في قسم كوفيد بمستشفى نفطة.

وتواصلت اليوم حملات تقصي الفيروس بواسطة التحاليل السريعة في المركب الجامعي وبمحطة النقل البري بعد انجاز حملات في عدد من الإدارات منذ بداية هذا الأسبوع كشفت عن تسجيل 17 إصابة.

وأوضح ذات المصدر في ما يتعلق بتصنيف ولاية توزر الأولى وطنيا في نسب انتشار العدوى أنه يعود الى عدد التحاليل المنجزة منذ بداية انتشار الجائحة والذي تجاوز 10 آلاف تحليل أي بمعدل 100 ألف تحليل على مليون ساكن مضيفا أن التصنيف يعود الى الأسبوع 49 من انطلاق الجائحة (الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر) حيث كانت الجهة سجلت وقتها ارتفاعا في عدد الإصابات في حين تسجل هذه الفترة انخفاضا حسب تأكيده.