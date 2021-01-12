دخول امتياز الاستغلال المحروقات:” حلق المنزل ” طور الإنتاج “

أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في بلاغ صادر عنها الثلاثاء، دخول امتياز استغلال المحروقات ” حقل المنزل” الواقع بخليج الحمامات في طور الإنتاج الأولي وذلك منذ 7 جانفي 2021 عن طريق البئر التطويرية ّ “حلم 07 ” بتدفق قدر بحوالي 5300 برميل نفط في اليوم.

وجاء في البلاغ ، أنه وفق تقديرات شركة” توبيك “بصفتها المشغل على الامتياز المذكور فانه من المتوقع أن يبلغ معدل الإنتاج اليومي من البئر المذكورة حوالي 6000 برميل نفط.

ويجري العمل على استكمال أشغال الحفر على البئرين التابعين لهذا الامتياز خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ليصل بذلك معدل الإنتاج من الامتياز المذكور حوالي 11.000 برميل نفط يوميا.

يذكر أنه تمت تسوية الوضعية القانونية لامتياز استغلال ” حلق المنزل ” سنة 2019 المتعلقة بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بالامتياز المذكور.