667 اصابة جديدة بكورونا بعد اجراء أكثر من 4 آلاف تحليل مخبري و1478 حالة شفاء خلال 24 ساعة..

رصدت وزارة الصحة 667 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد 7 فيفري 2021 بعد اجراء 4016 تحليلا مخبريا، ليصل اجمالي حالات الاصابة المكتشفة إلى 217 ألفا و753 حالة منذ ظهور هذا الفيروس في تونس.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها مساء الاثنين، انها سجلت 1478 حالة شفاء جديدة يوم الأحد 7 فيفري ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 175 ألفا و340 متعاف، مقابل تسجيل 43 حالة وفاة اضافية في ذات اليوم.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة 1850 مصاب بعد التكفل ب 19 حالة جديدة يوم 7 فيفري الجاري، وفق ما أكدته وزارة الصحة مشيرة إلى ان 400 حالة تقيم حاليا بأقسام العناية المركزة و161 مصابا يخضعون للتنفس الاصطناعي.