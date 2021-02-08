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نابل: ارتفاع عدد الوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا الى 447 حالة وفاة

2021/02/08 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

ارتفع مجموع الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بولاية نابل، اليوم الاثنين، ليبلغ 447 حالة وفاة وذلك على إثر تسجيل 6 وفيات إضافية، وفق ما ذكره مصدر بالإدارة الجهوية للصحة بنابل في تصريح لمراسلة (وات)
وأوضح المصدر ذاته، أن حالات الوفيات الأخيرة المسجلة تتوزع على 3 حالات وفاة اليوم الاثنين إضافة إلى تسجيل حالتين أمس الاحد وحالة وفاة بتاريخ 4 فيفري الجاري تم التبليغ عنها اليوم الاربعاء.
وأشار في هذا السياق، إلى أن اعمار الاشخاص المتوفين بين 4 و7 فيفري تتراوح أعمارهم بين 53 و95 سنة. و تتوزع حالات الوفيات على معتمدية سليمان (2 ) وحالة وحيدة بكل من معتمديات بني خيار و بني خلاد و حمام الغزاز و الحمامات.
وتشير آخر احصائيات الادارة الجهوية للصحة بنابل الى ان مجموع الاصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بلغ 15021 حالة من بينها 1411 حالة نشيطة

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