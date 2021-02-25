تونس-اليابان: تدشين مشروع إنشاء مركز تكوين ودعم في المجال الفلاحي للمرأة ببرقو من ولاية سليانة

مشروع مركز التكوين الفلاحي والدعم للمراة بكلفة 564ر214 دينار في اطار هبة يابانية لتمويل المشاريع المحلية المساهمة في الأمن الانساني.

وستستفيد حوالي 160 امرأة من ولاية سليانة كل سنة بهذا المشروع المتمثل في احداث ورشة لتصنيع الجبن وتقطير النباتات العطرية والطبية ومعدات صنع المربى، وفق بلاغ صادر عن سفارة اليابان بتونس.

وسيمكن هذا المشروع النساء المستفيدات من متابعة تكوين فلاحي في تحويل منتجات فلاحية على غرار الجبن والمربى والعصير والخلّ الى جانب تقطير النباتات العطرية والطبية واستخراج الزيوت من البذور.

كما سيتيح المشروع الموجه لفائدة جمعية “الشعانبي للنهوض بالحرف الصغرى والصناعات التقليدية”، التقليص في معدل البطالة وزيادة دخل المرأة بالجهة.

وافاد البلاغ ذاته، “أنّ اليابان يؤمن بالامكانات الهامة التي تتمتع بها النساء في المجتمع، وهو ما يستوجب توفير بيئة مناسبة لهن كي يتمكن من إظهار قدراتهن ومواهبهن بشكل مستوفي، بما يضفي ديناميكية اكبر على المجتمع ويعزز مستويات النمو الاقتصادي “.

يشار الى أنّ الهبات المقدّمة لتمويل المشاريع المحلية للمساهمة في الأمن الانساني تعود إلى سنة 1996، بغاية تمكين المنظمات غير الحكومية والجماعات المحلية من الاستجابة بسرعة وفعالية لاحتياجات التنمية المختلفة، رغم أن حجم المشروع صغير نسبيا. وتتمثل المنظمات المؤهلة للانتفاع بهذه المشاريع في المنظمات غير الربحية، مثل المنظمات غير الحكومية والجماعات المحلية والمؤسسات التربوية على غرار المدارس الابتدائية والثانوية والمؤسسات الطبية.

وتهدف الهبة الى تحسين مستوى الحاجات الاساسية مثل بناء المدارس الابتدائية والثانوية وتوفير التجهيزات الطبية في المستشفيات وحفر الآبار.

وتم انجاز 132 مشروعا منذ سنة 1996 وذلك في اطار هبات للمشاريع المحلية المساهمة في الأمن الانساني، وفق ما اوردته سفارة اليابان.

وشارك في موكب تدشين المشروع، سفير اليابان بتونس شيميزو شينزوكي، ورئيس جمعية “الشعانبي للنهوض بالحرف الصغرى والصناعات التقليدية”، توفيق السعودي.