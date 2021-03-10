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واردات تونس من المواد الفسفاطية ارتفعت خلال فيفري 2021 بنسبة 7ر46 بالمائة

2021/03/10 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

ارتفعت واردات تونس من المواد المواد الفسفاطية ومشتقاتها ، خلال شهر فيفري 2021، بنسبة 7ر46 بالمائة في وقت تراجعت قيمة واردات البلاد بنسبة 7ر13 بالمائة وفق بيانات المعهد الوطني للأحصاء.

وأضاف المعهد ، في بيان حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر فيفري 2021 ، ان تقلص الواردات جاء مدفوعا بتراجع واردات الطاقة بنسبة 1ر38 بالمائة وواردات التجهيز بنسبة 1ر18 بالمائة والمواد الاستهلاكية بنسبة 5ر8 بالمائة والمواد الاولية ونصف المصنعة بنسبة 4ر8 بالمائة.

وسجّل إنتاج الفسفاط التجاري بولاية قفصة منذ بداية سنة 2021 تراجعا حادّا جرّاء الاحتجاجات والاعتصامات، إذ لم يتعدّ هذا الإنتاج منذ غرّة جانفي وإلى غاية يوم 7 مارس، الـ 200 ألف طن، مما دفع الحكومة الى توريد مشتقات الفسفاط المخصصة للتسميد.

وتراجعت كمّيات الفسفاط التجاري التي أمكن لشركة فسفاط قفصة وسقها نحو حرفائها من مصنّعي الاسمدة الكيميائية، إذ لم تتجاوز هذه الكمّيات منذ بداية سنة 2021 الـ 342 ألف طنّ، في حين أن الشركة كانت تتطلّع لوسق ما لا يقلّ عن مليون و 240 ألف طنّ .

ويعاني قطاع الفسفاط بقفصة منذ 2011 من تراجع لافت في مؤشرات الإنتاج والوسق على وجه الخصوص جرّاء الاضطرابات الاجتماعية واحتجاجات طالبي الشغل بالجهة .

لم يتجاوز معدّل الإنتاج السنوي لشركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2020، نحو 3 فاصل 2 مليون طنّ مقابل إنتاج بلغ 8 فاصل 3 مليون طن في سنة 2010 لوحدها.

وراكمت الشركة خسائر مالية تكبّدتها خلال الفترة 2011 – 2019 وبلغت 603 ملايين دينار وفق معطيات لدائرة الاتصال بشركة فسفاط قفصة.

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