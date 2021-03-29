الوكالة العقارية الصناعية توقع اتفاقية تفاهم مع الوكالة الوطنية للنهوض بالاستثمار بالكونغو لتهيئة مناطق صناعية

أبرمت الوكالة العقارية الصناعية اتفاقية تفاهم مع الوكالة الوطنية للنهوض بالاستثمار بالكونغو (كنشاسا) في مجال تهيئة المناطق الصناعية وذلك كأوّل اتفاقية من نوعها في تونس.

وستضع الوكالة العقارية الصناعية، خبراتها لتهيئة المناطق الصناعية في المواقع غير المستغلة في الكونغو من خلال تحديد المواقع و إنجاز الدراسات وتقييم المشاريع في المجال العقاري وكذلك تبادل الخبرات، لا سيما في مجال التكوين، وذلك بموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس مدير عام الوكالة العقارية الصناعية، سهيل شعور، ومدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالاستثمار بالكونغو، انطوني نكينزو كامول، في إطار البعثة الاقتصادية التونسية التي زارت الكونغو من 22 إلى 25 مارس 2021 .

يشار الى أنّ الشّركة الدولية العقارية لتونس “سوفيت” التي يجري احداثها حاليا، تمكن الوكالة من تصدير الخبرات والخدمات الوطنية في مجال البعث العقاري بمختلف مكوناته (السكني و الصناعي والتكنولوجي )، في الوقت الذي تسعى فيه الوكالة إلى النفاذ إلى السوق الكونغولية لما توفره من فرص هامة في هذا المجال. ويتوقع ان يصل راس مال “سوفيت” 10 مليون دينار يساهم فيه القطاع العمومي بنسبة 40 بالمائة والوكالة العقارية الصناعية بنسبة 33 بالمائة و60 بالمائة للخواص.

وستقوم الوكالة العقارية الصناعية، في اطار ذات الاتفاقية، في مرحلة اولى باختيار اربع مواقع في الكونغو، منها موقع في العاصمة و3 مواقع خارج العاصمة ليتم بعد ذلك الانطلاق في الاجراءات الأولية لتحديد المدّخر العقاري الصناعي ثم دراسة الجدوى وملف التقسيم والربط مع شكبات الماء والكهرباء والطرقات، وفق ما افاد به شاوور في تصريح ل”وات”.

وأضاف شاوور ان وزير الصناعة الكونغولي أكد رغبة بلاده في الانتفاع من التجربة التونسية في المجال العقاري قصد تهيئة عدد من المناطق الصناعية.

ويهدف هذا التعاون الثنائي إلى النهوض بمشاريع الصناعات التحويلية والصناعات التقليدية والمهن الصغرى والخدمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويلتزم الطرفان بموجب الاتفاقية بالتعاون لدعم تطوير الاستثمار والعقار الصناعي بين البلدين.

وتتعهد الوكالة الوطنية للنهوض بالاستثمار بالكونغوـ بموجب الاتفاقية، بتسهيل النفاذ إلى المعلومات وتحديد مواقع إنجاز المناطق الصناعية وتقديم مقترحات إلى السلطات المركزية والجهوية المعنية لإحداث مناطق صناعية.

والوكالة العقارية الصناعية، منشأة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية، تنشط تحت إشراف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، من أجل تعزيز النسيج الصناعي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتونس. والوكالة الوطنية للنهوض بالاستثمار بالكونغو هي مؤسسة عمومية ذات صبغة تقنية.

يذكر ان المنتدى التونسي الكونغولي انتظم بالتعاون بين سفارة تونس بكنشاسا ومجلس الاعمال التونسي الإفريقي في محاولة لدفع بالصادرات بين تونس وكنشاسا بما يسهم في تنمية المبادلات التجارية الثنائية وتوطيد العلاقات الاقتصادية.

وتعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، ثاني اكبر بلد افريقي جغرافيا بعد الجزائر، وتحدها 9 بلدان، بما يمكنها من ان تصبح بمثابة مركز ومنصة الى البلدان الاخرى. وتعد الكونغو من الاسواق الواعدة في افريقيا بالنسبة لتونس باعتبارها تتوفر على 100 مليون مستهلك.