وزارة الصحة: عدد الوفيات يتخطى حاجز ال9 آلاف حالة، مع تسجيل 1866 إصابة جديدة بكورونا بتاريخ 5 أفريل 2021

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، بأنه تم بتاريخ الاثنين 5 أفريل2021، تسجيل 46 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 9039 حالة.

كما سجلت، وفق البلاغ ذاته، 1866 إصابة جديدة إثر إجراء 6665 تحليلا مخبريا. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 220 ألفا و645 شخصا، بعد تعافي 733 مصابا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ1664 مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 374 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 115 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من نفس السنة.