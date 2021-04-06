المنستير: حالتا وفاة و46 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بولاية المنستير، حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و46 إصابة جديدة، ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 421 وفاة، والإصابات إلى 15 ألفا و653 إصابة، وفق آخر حصيلة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير محيّنة الإثنين 5 أفريل الجاري على الساعة الخامسة مساء، وتم نشرها مساء الثلاثاء

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 14 إصابة بالساحلين، و12 إصابة ببنبلة، و6 إصابات بالمنستير، و5 إصابات بالمكنين، و4 إصابات بقصر هلال، و3 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، وإصابة واحدة بكل من الوردانين وجمال.

وارتفع عدد الحالات التي مازالت حاملة لفيروس كورونا المستجد إلى 754 حالة، في حين سجل تعافي 28 حالة جديدة، ليتطور مجموع حالات التعافي منذ بداية الجائحة وإلى غاية 5 أفريل الجاري، إلى 14 ألفا و478 حالة شفاء. وبلغ مجموع الحالات التي وقع ايواؤها بالمستشفيات 1404 حالة، منها 80 حالة مقيمة بمستشفيات ومصحات خاصة الجهة إلى غاية الأمس.

وارتفع عدد الأشخاص الذين تلقوا تلقيحا ضدّ فيروس كورونا المستجد خلال الفترة 13 مارس 2021 -5 أفريل 2021، إلى 7934 شخصا. وتظل نسبة اليقظة بالجهة مرتفعة إذ سجلت 97 حالة لكلّ 100 ألف ساكن، وذلك خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة إلى حدّ 4 أفريل الجاري.

وتتصدر خلال ذات الفترة معتمدية الوردانين من حيث عدد الإصابات جهويا، والتي بلغت 296 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.