تطاوين : تسجيل حالة وفاة و58 اصابة جديدة بفيروس كورونا والحاجة الى الانعاش فاقت طاقة قسم كوفيد-19

سجّلت الادارة الجهوية للصحة في ولاية تطاوين خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية حسب اخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة نشر اليوم الجمعة حالة وفاة جراء هذا الفيروس في معتمدية تطاوين الجنوبية ما رفع عدد ضحايا هذا الوباء الى 183 وفاة 78 منهم في تطاوين الشمالية و 38 حالة في تطاوين الجنوبية و35 حالة في غمراسن و11 بني مهيرة و9 في البئر الاحمر و5 في الصمار و4 في رمادة و3 في ذهيبة.

وسجّلت أيضا الادارة الجهوية وفق ذات التحيين خلال نفس الفترة 58 اصابة جديدة تتوزع الى 17 اصابة في تطاوين الشمالية و15 في غمراسن 9 إصابات في تطاوين الجنوبية و 7 اصابات في رمادة و6 اصابات في البئر الاحمر و3 إصابات في الصمار وإصابة واحدة في ذهيبة وبذلك يصبح العدد الجملي للمصابين بكوفيد-19 منذ مارس 2020 تاريخ تفشيه في الجهة 3380 حالة مؤكدة,منها ما خصّت 21 مصابا في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين واربعة في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن,

ويتبين من خلال الاحصائيات وشهادات المختصين ان الوباء في ازدياد متواصل لا سيما من خلال الاقبال غير المسبوق على قسم كوفيد-19 بتطاوين الذي تجاوز طاقة استيعابه المحددة ب 16 سرير الى 21 مريضا يتلقون العلاج في مجالي الانعاش والاوكسيجين حسب ما افاد به رئيس قسم الانعاش بالمستشفى الجهوي الدكتور الصادق بوحربة مراسل وات في الجهة.

واشار ذات المصدر الى ان الوضع يقتضي البدء في استغلال المبنى الجديد لقسم كوفيد-19 الذي انجه المجتمع المدني رغم عدم وصول التجهيزات اللازمة التي تم التعاقد بخصوصها بتمويل من المجلس الجهوي الا ان عملية توريدها طالت وحالت دون فتح هذا المشروع الذي تاكدت اليوم الحاجة اليه اكثر من اي وقت مضى.