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البنك المركزي التونسي: نمو الأوراق والقطع النقدية المداولة بنسبة 16،6 بالمائة

2021/04/21 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

ارتفعت قيمة الأوراق والقطع النقدية المتداولة إلى 15749،4 مليون دينار موفى سنة 2020 أي بزيادة بنسبة 16،6 بالمائة مقارنة بسنة 2019 مع حصّة أكبر للأوراق النقدية (97،4 بالمائة من هذه القيمة) بحسب الوضعيّة الماليّة للبنك المركزي التونسي لسنة 2020.

والجدير بالذكر تسارع معدل نمو العملة المتداولة اعتبارا الى أن لم تسجّل تطوّرا ما بين سنتي 2018 و2019 سوى ب8،5 بالمائة.

وتحلّ الورقة النقدية فئة 20 دينارا ضمن المرتبة الأولى بأكثر من 9410 مليون دينار تليها الورقة النقدية فئة 10 دنانير (3825 مليون دينار) فورقة فئة 50 دينارا (2059 م د) فالورقة فئة 5 دنانير (45 م د).

في ما تقدّر القطع النقدية فئة 1000 مليم المتداولة بأكثر من 143 م د تليها القطعة فئة 5 دنانير (أكثر من 10 م د) وفئة 500 مليم (أكثر من 56 م د) و2 دينار (أكثر من 45 م د).

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