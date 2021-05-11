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عاجل: تسجيل 88 حالة وفاة و1161 إصابة جديدة

2021/05/11 الأولى, المصدر, مجتمع

اعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء عن تسجيل 88 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد و1161 اصابة جديدة من جملة 4522 تحليلا مخبريا ،وذلك بتاريخ 10 ماي الجاري ليرتفع اجمالي عدد الوفايات بالفيروس الى نحو 11556 حالة وفاة ،فيما بلغ اجمالي عدد الاصابات 322 الفا و998 اصابة.
كما بلغ اجمالي عدد المتعافين 281 الفا و554 شخصا بعد تماثل 1920 حالة للشفاء.

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