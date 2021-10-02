مدنين: تواصل حملة التلقيح العسكرية ضد فيروس “كورونا” تزامنا مع انطلاق حملة تلقيح الصحة العمومية

قامت فرق الصحة العسكرية، يوم أمس الجمعة، بمعتمديات مدنين الشمالية والجنوبية وحومة السوق، بتقديم 1022 جرعة لقاح ضد فيروس “كورونا”، في اطار حملة انطلقت منذ يوم الثلاثاء الفارط، وتتواصل حتى يوم غد الأحد، بمعتمديات جربة أجيم وبن قردان، فيما تستكمل اليوم عمليات التلقيح بمعتمدية حومة السوق في يومها الثاني ومعتمدية جرجيس.

وتوزعت جرعات، يوم امس الجمعة، بين 367 جرعة بحومة السوق، منها 225 جرعة اولى من نوع لقاح “جونسن اند جونسون”، و695 جرعة بمدنين الشمالية والجنوبية منها 427 جرعة اولى ووحيدة من نوع “جونسن اند جونسون”، و268 جرعة تذكير، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.

وارتفع بذلك عدد الجرعات التي قدمت بولاية مدنين منذ انطلاق عملية التلقيح في مارس الماضي، الى 276886 جرعة.

وانطلقت، الى جانب حملة الصحة العسكرية، حملة تلقيح واسعة للصحة العمومية بمختلف المراكز القارة للتلقيح وعددها 5 مراكز بولاية مدنين، ستمكن كل شخص من نوع اللقاح الذي يرغب فيه، وهو ما جعل اغلب المراكز شتهد اقبالا هاما.