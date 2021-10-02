وزارة الصحة: تسجيل 13 وفاة وتراجع نسبة التحاليل الإيجابية إلى ما دون 3 في المائة

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 13 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، يوم أمس الجمعة كما تم تسجيل 435 تحليلا إيجابيا من مجموع 15325 تحليلا مخبريا تم إنجازها، في حين بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 2 فاصل 64 في المائة.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الخميس، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي 24 ألفا و 921 وفاة.

وورد في ذات البلاغ أن عدد المتعافين من هذا الفيروس، يوم أمس، بلغ 894 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمتعافين الى 677 ألفا و625 شخصا.

كما بلغ عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، 1172 مصابا، من بينهم 25 حالة جديدة، و225 شخصا مقيما بأقسام العناية المركزة ، في حين يخضع 81 مريضا للتنفس الاصطناعي.