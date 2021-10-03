المنستير: انتفاع 1304 أشخاص من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق بالتطعيم ضد الوباء في إطار يوم التلقيح المكثّف

سجّلت الجهة الصحية بالمنستير، اليوم الأحد، في إطار اليوم المفتوح للتلقيح المكثف بكلّ من المركز الجهوي عدد 1 بالمنستير والمركز الجهوي عدد 3 بالمكنين للتلقيح ضدّ “كوفيد19″، تلقي مجموع 1304 أشخاص من الشريحة العمرية 40 سنة فما فوق، التلقيح ضدّ الوباء بين جرعة أولى وثانية، وفق المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة.

وأشار الببة، في تصريح لـ”وات”، إلى تصدر نوع التلقيح “فايزر” للمرتبة الأولى من حيث عدد الجرعات المقدمة، حيث بلغ العدد الجملي للأشخاص المنتفعين به 922 شخصا من بينهم 559 شخصا تلقوا جرعة التلقيح بالمركز الجهوي عدد3 بالمكنين و363 شخصا بالمركز الجهوي عدد1 بالمنستير، فيما تلىي مجموع 135 شخصا التلقيح من نوع “كورونافاك”، و119 شخصا من نوع “جونسون”، و98 شخصا من نوع “استرازينكا”.

وكانت الجهة الصحية بالمنستير سجلت خلال الفترة 13 مارس 2021- 2 أكتوبر الجاري تلقيح مجموع 275 ألفا و849 شخصا بالجرعة الأولى من التلقيح أي نسبة 45.87 في المائة من العدد الجملي لسكان ولاية المنستير، و168 ألفا و235 شخصا بالجرعة الثانية من التلقيح أي بنسبة 27.97 في المائة من سكان الجهة، حسب ذات المصدر.

يذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن التمديد في أيام التلقيح المفتوحة لفائدة الفئة العمرية 40 سنة فما فوق للمسجلين بمنظومة “ايفاكس” وغير المسجلين بها من 4 إلى 9 أكتوبر الجاري يوميا من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الخامسة مساء، مع إمكانية أن يختار الأشخاص الذين وجهت لهم دعوة لتلقي الجرعة الأولى من التلقيح خلال هذه الفترة اختيار نوع التلقيح من بين الأنواع الخمسة المتوفرة وهي “استرازينيكا”، و”كورونافاك” (سينوفاك)، و”فايزر”، و”مودرنا”، و”جونسون”.