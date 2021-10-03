وزارة الصحة تمدّد في أيام التلقيح المفتوحة لفائدة الفئة العمرية 40 سنة فما فوق، مع اختيار نوعية التلقيح

الحرس الوطني… إحباط 47 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 648 مجتازا

حشود من المتظاهرين وسط العاصمة في مسيرة مساندة لقرارات رئيس الجمهورية يطالبون بفتح ملفات الفساد السياسي وحل البرلمان

تطعيم 39 ألفا و152 شخصا ضد فيروس كورونا خلال يوم 2 أكتوبر الجاري..

وزارة الصحة تمدّد في أيام التلقيح المفتوحة لفائدة الفئة العمرية 40 سنة فما فوق، مع اختيار نوعية التلقيح

2021/10/03 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قرّرت وزارة الصحة، التمديد في أيام التلقيح المفتوحة ضد فيروس كورونا لفائدة الفئة العمرية 40 سنة فما فوق، خلال كافة أيام الأسبوع المقبل الموافق للفترة بين 4 و9 أكتوبر 2021 ، بمختلف مراكز التلقيح القارة، مع اختيار نوعية التلقيح، وفق ما أعلنته، اليوم الأحد ، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”.
وذكّرت الوزارة أن عمليات التلقيح ضد كوفيد- 19 خلال هذه الأيام، مفتوحة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء لفائدة الأشخاص المنتمين للفئة العمرية 40 سنة فما فوق، مسجلين، أو غير مسجلين وذلك لتلقي الجرعة الأولى، مع توفر إمكانية اختيار لقاح من بين لقاحات استرازينكا وكرونوفاك ( سينوفالك) وفايزر ومودرنا وجونسون .
ويمكن للأشخاص الذين تمت دعوتهم لتلقي الجرعة الأولى من التلقيح خلال الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر 2021، حسب البلاغ، اختيار نوع اختيار التلقيح الراغبين

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn