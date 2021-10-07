المهدية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 14 مصابا

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ125 عينة، صدرت الخميس، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا (12 بالمائة من العينات المختبرة) وتعافي 14 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 5 بالسواسي وإصابتين (02) بكل من المهدية وملولش والجم وشربان وإصابة واحدة بدائرتي هبيرة وأولاد الشامخ.

ورصدت الإدارة الجهوية للصحة، منذ ظهور الوباء، 25482 إصابة من بينها 24535 حالة شفاء و762 حالة وفاة و185 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1081 مواطنا، اليوم، تلقيحا مضادا للفيروس التاجي توزعوا إلى 684 مواطنا انتفعوا بالجرعة الأولى و397 تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم.