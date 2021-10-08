تسجيل حالتي وفاة و234 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 7 أكتوبر 2021

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، بأنه تم بتاريخ 7 أكتوبر الحالي، تسجيل حالتي (02) وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، إلى 24 ألفا و996 وفاة.

وأضافت الوزارة، في بلاغها اليومي حول الوضع الوبائي، أنه تم بنفس التاريخ تسجيل 234 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك بعد إجراء 5503 تحاليل مخبرية، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 4 فاصل 25 بالمائة.

وورد في ذات البلاغ أن عدد المتعافين من هذا الفيروس بلغ يوم أمس الخميس، 591 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمتعافين إلى 681 ألفا و539 شخصا.

كما بلغ عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، 754 مصابا، من بينهم 20 حالة جديدة، و152 شخصا مقيما بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 52 مريضا للتنفس الاصطناعي.