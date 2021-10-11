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صفاقس : تسجيل حالتي وفاة و19 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل تعافي 59 شخصا خلال الساعات 24 الاخيرة

2021/10/11 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية صفاقس، خلال الساعات الأربع والعشرين الاخيرة، حالتي وفاة جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، و19 اصابة جديدة بالفيروس، مقابل تماثل 59 شخصا للشفاء، وذلك من اصل 483 تحاليل مخبرية، انجزت امس الاحد، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقييبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة، والتي قدرت نسبة ايجابيتها ب3 فاصل 93 بالمائة.

وباحتساب هذه الحصيلة المحينة حول تطوّر الوضع الوبائي في جهة صفاقس، الواردة في البلاغ، الصادر اليوم الاثنين، عن الإدارة الجهوية للصحة، يرتفع العدد الجملي للوفيات منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية بالجهة، إلى 1752 حالة وفاة، والاصابات إلى 56 ألفا و917 إصابة، من ضمنها 55 ألفا و434 حالة تماثل أصحابها للشفاء.
وحول طاقة الإيواء بالمستشفيات والمصحات الخاصة لمرضى “كوفيد-19″، تشير المعطيات الواردة في ذات البلاغ، الى أنه يقيم حاليا 15 مصابا بأقسام العناية المركزة، و39 مصابا بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، مقابل اقامة 6 مصاببن بالمصحات الخاصة.
وبخصوص نسبة تقدّم الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد-19” بجهة صفاقس، أظهر التقرير اليومي الصادر عن الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، الصادر، أن العدد الجملي للمنتفعين بالتلاقيح بمختلف المراكز في الجهة، بلغ الى حدود يوم 9 اكتوبر الجاري 875 ألفا و208 منتفعين، وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح يوم 13 مارس 2021.

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