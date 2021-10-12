تطعيم 33024 شخصا ضد كورونا من مجموع 88840 من المدعوين لتلقي التطعيم يوم 11 أكتوبر الجاري

سجلت وزارة الصحة بتاريخ يوم 11 أكتوبر الجاري تطعيم 33024 شخصا ضد كورونا من مجموع 88840 من المدعوين لتلقي التلقيح بذات التاريخ

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي انطلقت منذ شهر مارس الماضي أن 4.095.504 شخصا استكملوا تلاقيحهم بذات التاريخ ويتوزع الذين استكملوا تلاقيحهم بين 3.210.710 ممن تلقوا جرعتين و380.104 ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون و504.690 من المصابين سابقا بكورونا تلقوا جرعة واحدة

ولفتت الوزارة الى أن عدد المسجلين على منظومة ايفاكس لتلقي التطعيم ضد كورونا بلغ اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري الى غاية الساعة الثامنة و25 دقيقة 6.469.940 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين/ات في تلقي التطعيم الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس للتسجيل عن بعد