تسجيل صفر وفاة و 230 إصابة جديدة بكورونا بتاريح الاثنين 11 أكتوبر

ذكرت وزارة الصحة، أنه لم يتم التصريح بأية حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، بتاريخ يوم أمس الاثنين 11 أكتوبر، مضيفة أنه سجل، بالمقابل، 230 تحليلا إيجابيا من مجموع 5641 تحليلا مخبريا، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 4 فاصل 08 في المائة.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الثلاثاء، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، 25 ألفا و46 وفاة.

وورد في ذات البلاغ أن عدد المتعافين من هذا الفيروس بلغ يوم أمس، 329 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمتعافين إلى 682 ألفا و953 شخصا.

ووفق البلاغ، تراجع عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، إلى 689 مصابا، من بينهم 13 حالة جديدة، و141 شخصا مقيما بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 53 مريضا للتنفس الاصطناعي.