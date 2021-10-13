حالتا (02) وفاة و226 إصابة جديدة بفيروس كورونا..

ذكرت وزارة الصحة، أنه تم التصريح بشكل أولي بحالتي وفاة (02) ناجمتين عن الإصابة بفيروس كورونا، بتاريخ يوم أمس الثلاثاء، مضيفة أنه سجل، بالمقابل، 226 تحليلا إيجابيا من مجموع 5555 تحليلا مخبريا، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 4 فاصل 07 في المائة.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الأربعاء، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، 25 ألفا و53 وفاة.

وسجل مؤخرا تراجع في عدد الوفيات المصرح بها جراء كورونا وكذلك في عدد التحاليل الايجابية.

وورد في ذات البلاغ أن عدد المتعافين من هذا الفيروس بلغ يوم أمس، 427 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمتعافين إلى 683 ألفا و380 شخصا.

ووفق البلاغ، تراجع عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، إلى 678 مصابا، من بينهم 14 حالة جديدة، و140 شخصا مقيما بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 53 مريضا للتنفس الاصطناعي.