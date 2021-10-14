تطاوين: صفر حالة وفاة جراء كورونا لليوم الخامس على التوالي

لم تسجل الإدارة الجهوية للصحة لليوم السادس على التوالي أية حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، وفق ما نشرته اليوم الخميس على صفحتها الرسمية على شبكة الفايسبوك.

وبذلك، استقر العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي في حدود 498 حالة، تتوزع إلى 216 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و123 حالة وفاة في تطاوين الجنوبية و83 في غمراسن و29 في رمادة و15 في بني مهيرة و17 في البئر الاحمر و13 في الصمار و9 في ذهيبة.

أما بخصوص الإصابات الجديدة، فقد سجلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال الساعات ال24 الماضية إصابتين جديدتين بكوفيد-19 واحدة بمعتمدية تطاوين الشمالية والثانية بمعتمدية غمراسن.

وبذلك، يرتفع العدد الجملي للإصابات بهذا الفيروس منذ شهر مارس من السنة الماضية، إلى 12551 إصابة مؤكدة، منهم ثلاثة مصابين يخضعون حاليا للعلاج والرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصاب واحد في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.