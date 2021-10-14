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المهدية : تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة

2021/10/14 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع


سجّلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة جائحة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، الخميس، 19 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة وفقا لنتائج التحاليل الطبية لـ225 عيّنة.

وتوزّعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 14 بالسواسي وإصابة واحدة بكل من قصور الساف وسيدي علوان وشربان والجم والشابة.
وتماثل 14 مصابا، في المقابل، للشفاء التام ليرتفع إجمالي حالات الشفاء، منذ ظهور الوباء، إلى 24654 من أصل 25566 إصابة سجلتها الجهة من بينها 765 حالة وفاة و147 حالة نشطة.
وتلقّى 2073 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 1448 انتفعوا بالجرعة الأولى و625 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

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