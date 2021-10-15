المنستير: تلقيح 527 شخصا ضدّ “كوفيد19” في المساجد

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا، اليوم الجمعة، جرعة تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد على مستوى 13 جامعا مركزيا بولاية المنستير، 527 شخصا وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة.

وأضاف الببة أنّ المراكز الجهوية للتلقيح ضدّ “كوفيد19” بالمنستير والمكنين وقصر هلال، الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، سجلت اليوم تلقيح مجموع 581 شخصا من الذين أعمارهم 40 سنة فما فوق ضدّ فيروس كورونا المستجد.

وكانت الجهة الصحية بالمنستير سجلت خلال سبعة أشهر (13 مارس 2021-13 أكتوبر الجاري) تلقيح مجموع 284 ألفا و803 أشخاص بالجرعة الأولى من التلقيح ضدّ “كوفيد19″، أي 47 فاصل 36 في المائة من جملة سكان ولاية المنستير، و65 فاصل 71 في المائة من نسبة سكان الجهة الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

وبلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية من التلقيح ضدّ “كوفيد19” خلال ذات الفترة 176 ألفا و857 شخصا، أي 29 فاصل 41 في المائة من مجموع سكان الولاية، و52 فاصل 31 في المائة من الذين تتجاوز سنهم 15 سنة من سكان ولاية المنستير، حسب آخر إحصائيات أعلنت عنها الإدارة الجهوية للصحة.