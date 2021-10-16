بصفة استثنائية: البنوك تفتح شبابيكها للعموم اليوم السبت..

تفتح البنوك أبوابها للعموم، اليوم السبت، من السّاعة التّاسعة صباحا إلى منتصف النّهار، لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالتّنزيل نقدا والسّحب والصّرف اليدوي دون سواها.

كما يفتح البنك المركزي التّونسي شبابيكه بمقرّه الرّئيسي وبكافّة الفروع خلال نفس اليوم ونفس التّوقيت لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالدّفوعات، وفق ما أعلن عنه البنك المركزي التونسي وذلك ضمانا لحسن سير المعاملات خلال العطلة بمناسبة عيد الجلاء والمولد النبوي الشريف.