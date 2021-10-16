عاجل: انصار حزب التحرير يحاصرون جامع الفتح وينادون باقامة الخلافة..

وزارة الصناعة تؤكد بقاء شركة “يازاكي” اليابانية بالسوق التونسية

عاجل: محامون يقدّمون شكوى جزائيّة ضد الرئيس المؤقّت السابق المنصف المرزوقي

قيس سعيّد يُقيل رئيس وأعضاء ديوان رئيس مجلس نوّاب الشعب #خبر_عاجل

بصفة استثنائية: البنوك تفتح شبابيكها للعموم اليوم السبت..

2021/10/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تفتح البنوك أبوابها للعموم، اليوم السبت، من السّاعة التّاسعة صباحا إلى منتصف النّهار، لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالتّنزيل نقدا والسّحب والصّرف اليدوي دون سواها.
كما يفتح البنك المركزي التّونسي شبابيكه بمقرّه الرّئيسي وبكافّة الفروع خلال نفس اليوم ونفس التّوقيت لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالدّفوعات، وفق ما أعلن عنه البنك المركزي التونسي وذلك ضمانا لحسن سير المعاملات خلال العطلة بمناسبة عيد الجلاء والمولد النبوي الشريف.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn