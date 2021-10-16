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كاس تونس لكرة اليد: النادي الافريقي يفوز على النجم الساحلي ويتاهل الى الدور نصف النهائي

2021/10/16 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز النادي الافريقي على النجم الساحلي 29-24 اليوم السبت بقاعة القرجاني في قمة لقاءات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة اليد لموسم 2020-2021.

والتحق النادي الافريقي بكل من نادي ساقية الزيت والترجي الرياضي وبعث بني خيار في الدور نصف النهائي المقرر يوم 22 اكتوبر الحالي.

وتسحب غدا الاحد قرعة الدور نصف النهائي بمقر اذاعة “اي اف ام” بداية من الساعة الخامسة مساء.

وفي ما يلي النتائج الكاملة للدور ربع النهائي التي دارت اليوم السبت:

قاعة القرجاني
النادي الافريقي – النجم الساحلي 29-24

قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت – مستقبل مجاز الباب 31-26

قاعة الحمامات
جمعية الحمامات – الترجي الرياضي 28-31

قاعة سليمان
اولمبيك سليمان – بعث بني خيار 31-33

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