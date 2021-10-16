كاس الاتحاد الافريقي – الدور الثاني – هزيمة مخيبة لاتحاد بنقردان لكن باب الامل مفتوح

وجد اتحاد بنقردان صعوبة اليوم في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير في ان يفرض لونه امام نهضة بركان المغربي وخسر امامه حوار ذهاب الدور الثاني لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بهدف لصفر وخرج من موعد المنستير بهزيمة مخيبة لكن باب الامل يبقى مفتوحا في موعد الاياب بالمغرب.

و استعاد الاتحاد في مباراة اليوم حارسه علي العياري ومدافعه صديق الماجري بعد الاصابة .وقدم العياري اداء بطوليا وانقذ فريقه من هزيمة بنتيجة اعرض وكان افضل عنصر في فريق الاتحاد اما صديق الماجري فقد حرمته الاصابة من مساعدة زملائه في اللقاء حيث خرج منذ الشوط الاول ليترك مكانه لاسكندربن عائشة

ونزل فريق نهضة بركان من جهته واثقا من قدرته على كسب نتيجة ايجابية ولعب بشكل منظم مستفيدا من سرعة هجماته ومهارة مهاجميه . وبكر بالتهديف حيث استغل كرة ثابتة منذ د9 عندما نفذ عمر نمساوي مخالفة تلقاها الهداف يوسف فحلي براسه ليغالط الحارس علي العياري ما جعله يخوض المباراة بثقة عالية منذ البداية.

ولئن سعى فريق الاتحاد الى الرد فان خطه الامامي لم يكن بالنجاعة الكافية ولم يقدر على احراج الحارس المغربي الشاب الحمياني الذي اصبح الحارس الاول للفريق بعد انتقال الحارس زهير العروبي الى فريق المغرب الفاسي . ونال الحمياني ثقة مدرب فريقه الكونغولي المعروف فلورون ابينغي.

وتالق الحارس العياري في د36 في مرة اولى عندما تصدى لمحاولة الفحلي ابرز مهاجمي نهضة بركان وابعد كرة بدت في طريقها الى شباكه ثم انقذ مرماه مرة اخرى د37 امام الكونغولي تويسلا كبشيندا لكن الاتحاد الذي برز في صفوفه عليه البريقي في دور المنسق وشق الملعب طولا وعرضا بدت محاولاته الهجومية بلا نجاعة ولم يوفق كل من العوجي ووضاح الزايدي وباهيا في احراج دفاع الفريق المغربي.

وفي الشوط الثاني دفع المدرب حسان القابسي في اول مباراة رسمية له مع اتحاد بن قردان فريقه الجديد القديم باللاعبين ادم الرجايبي ورفيق الكامرجي تباعا بحثا عن تنشيط الخط الامامي لكن ذلك لم يغير موازين اللعب . وتراجع فريق نهضة بركان الى مناطقه تراجعا تكتيكيا محافظا على سيطرته على الموقف ومكتفيا ببعض المرتدات التي كادت ان تثمر هدفا اخر في اواخر المباراة لولا يقضة الحارس علي العياري في د88 امام الفحلي .

وبحث لاعبو الفريق المغربي في جراب تجربتهم وفنياتهم ليتحكموا في مجرى اللعب وابقى فريق النهضة البركانية على تفوقه محققا فوزا ثمينا سيسهل مهمته ايابا ويضع اتحاد بنقردان في المقابل امام رهان صعب لكنه غير مستحيل عندما يتحول بعد اسبوع لخوض لقاء الاياب في المغرب

ادار المباراة الحكم المصري محمود البنا.

وتدور مباراة الاياب يوم 24 اكتوبر الجاري في المغرب