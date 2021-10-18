رابطة أبطال افريقيا : النتائج الكاملة لذهاب الدور التمهيدي الثاني

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم الذي جرى أيام الجمعة والسبت والأحد :

الجمعة 15 أكتوبر 2021

آمازولو (جنوب افريقيا) – تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) 0-0

السبت 16 أكتوبر 2021

توسكر (كينيا) – الزمالك (مصر) 0-1

الجيش الوطني الرواندي (رواندا) – النجم الساحلي (تونس) 1-1

ساغرادا ايسبيرانسا (انغولا) – روايال ليوباردس (ايسواتيني) 3-1

آسيك ميموزا (كوت ديفوار) – شباب بلوزداد (الجزائر) 3-1

الملعب المالي (مالي) – حورويا (غينيا) 0-1

المريخ (السودان) – زاناكو (زامبيا) 3-0

الدرك الوطني (النيجر) – الاهلي (مصر) 1-1

الأحد 17 أكتوبر 2021

اتحاد طرابلس (ليبيا) – الترجي الرياضي (تونس) 0-0

هارتس اوف اوك (غانا) – الوداد البيضاوي (المغرب) 1-0

الرجاء البيضاوي (المغرب) – أويلرز (ليبيريا) 0-2

جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) – سيمبا (تنزانيا) 0-2

مانييما (جمهورية الكونغو الديمقراطية) – ماميلودي صان داونز (جنوب افريقيا) 2-2

نادي نواذيبو (موريتانيا) – وفاق سطيف (الجزائر) 3-1

أوتوهو (الكونغو) – بيترو اتليتيكو (انغولا) 2-2

ريفرس يونايتد (نيجيريا) – الهلال (السودان) 1-1

تقام مباريات العودة ما بين 22 و 24 أكتوبر الجاري. وستتأهل الفرق الفائزة لدور المجموعات مباشرة بينما تتوجه الفرق الخاسرة لخوض الدور التمهيدي الثاني مكرر لكأس الكونفدرالية.