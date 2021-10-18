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قفزة كبيرة لانس جابر في تصنيف لاعبات التنس المحترفات بتقدمها الى المركز الثامن عالميا

2021/10/18 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


قفزت التونسية انس جابر من المركز الرابع عشر الى المركز الثامن في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين.
واستفادت انس جابر من مشوارها الرائع في بطولة اينديانا ويلز الامركية ببلوغها الدور نصف النهائي قبل خسارتها امام الاسبانية باولا بادوزا المتوجة لاحقا باللقب.
وتستهل انس جابر يوم الاثنين مشاركتها في بطولة موسكو بملاقاة الروسية ايكاتيرينا الكسندروفا لحساب الدور الاول.
وسبق للاعبتين ان تقابلتا في خمس مناسبات (4 انتصارات للروسية ايكاتيرينا الكسندروفا مقابل فوز واحد للتونسية انس جابر).

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