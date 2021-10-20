توننداكس يتراجع بنسبة 1 بالمائة في إقفال حصّة الإربعاء

لازم المنحى التنازلي آداء بورصة تونس في اقفال، الإربعاء، وتراجع توننداكس بنسبة 1 بالمائة ليصل إلى النقطة 7105،85 وسط معاملات اتسمت بضآلتها اذ لم تتجاوز 3،3 مليون دينار، بحسب “تونس فالور”.

وتصدّر سهم أدوية قائمة الارتفاعات بعد تطوّر سعره بنسبة 5،9 بالمائة -4،340 دينار- ولم يتمكن السهم من جذب معاملات سوى بقيمة 7 آلاف دينار. وأنهى المخبر الصيدلي شهر سبتمبر بتراجع سنوي متراكم لرقم أعماله بنسبة 7 بالمائة ليصل إلى مستوى 59،9 مليون دينار.

واظهر سهم التونسيّة لمجنبات الألمنيوم مسارا جيّدا خلال الحصّة وزادت قيمته بنسبة 4،7 بالمائة -4،500 د- وقدّرت قيمة المبادلات على السهم ذاته ب45 ألف دينار.