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توننداكس يتراجع بنسبة 1 بالمائة في إقفال حصّة الإربعاء

2021/10/20 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

لازم المنحى التنازلي آداء بورصة تونس في اقفال، الإربعاء، وتراجع توننداكس بنسبة 1 بالمائة ليصل إلى النقطة 7105،85 وسط معاملات اتسمت بضآلتها اذ لم تتجاوز 3،3 مليون دينار، بحسب “تونس فالور”.
وتصدّر سهم أدوية قائمة الارتفاعات بعد تطوّر سعره بنسبة 5،9 بالمائة -4،340 دينار- ولم يتمكن السهم من جذب معاملات سوى بقيمة 7 آلاف دينار. وأنهى المخبر الصيدلي شهر سبتمبر بتراجع سنوي متراكم لرقم أعماله بنسبة 7 بالمائة ليصل إلى مستوى 59،9 مليون دينار.
واظهر سهم التونسيّة لمجنبات الألمنيوم مسارا جيّدا خلال الحصّة وزادت قيمته بنسبة 4،7 بالمائة -4،500 د- وقدّرت قيمة المبادلات على السهم ذاته ب45 ألف دينار.

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