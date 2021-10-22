كاس تونس لكرة اليد موسم 2020-2021:الترجي الرياضي يفوز على النادي الافريقي ويتاهل الى النهائي

فاز الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الجمعة بقاعة القرجاني على النادي الافريقي بنتيجة 36-29 في مباراة الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة اليد موسم 2020-2021 .

وسيلاقي الترجي الرياضي في الدور النهائي لكاس تونس الفائز من مباراة نادي ساقية الزيت و بعث بني خيار التي ستدور غدا السبت بقاعة ساقية الزيت انطلاقا من الساعة الثالثة ظهرا.