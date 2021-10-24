الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم – المجموعة الثانية – الفوز الثاني على التوالي للاتحاد المنستيري والاولمبي الباجي

حقق الاتحاد المنستيري والاولمبي الباجي فوزهما الثاني على التوالي اثر تغلب الاول على مضيفه مستقبل الرجيش بملعب احمد خواجة بالمنستير 1-0 وتفوق الثاني على ضيفه مستقبل سليمان بذات النتيجة اليوم الاحد لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وسجل حمزة الجلاصي (57) هدف تفوق الاتحاد المنستيري وشهاب الجبالي (89) هدف الفوز للاولمبي الباجي.

وكان ابناء المدرب فوزي البنزرتي فازوا في الجولة الافتتاحية على هلال الشابة 2-0 فيما انتصر ابناء المدرب شهاب الليلي على الترجي الجرجيسي بنفس النتيجة.

ورفع الفريقان رصيدهما الى 6 نقاط في الصدارة في حين تجمد رصيد مستقبل الرجيش عند نقطة واحدة وبقي مستقبل سليمان بلا رصيد من مباراة واحدة بعدما تاجلت مباراته الاولى مع النجم الساحلي الى موعد لاحق.

وكان هلال الشابة تعادل امس على ارضه مع الترجي الجرجيسي 0-0.

وتختتم مقابلات الجولة الثانية للمجموعة الثانية يوم الخميس المقبل بلقاء الكلاسيكو بين النجم الساحلي والنادي الافريقي.

وفي ما يلي النتائج:

— المجموعة الثانية

الاحد 24 اكتوبر 2021

ملعب خواجة بالمهدية

مستقبل الرجيش 0

الاتحاد المنستيري 1 حمزة الجلاصي (57)

ملعب باجة

الاولمبي الباجي 1 شهاب الجبالي (89)

مستقبل سليمان 0

السبت 23 اكتوبر 2021

الملعب البلدي بالشابة

هلال الشابة – الترجي الجرجيسي صفر-صفر

الخميس 28 اكتوبر 2021

ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة (س 14 و30 دق)

النجم الساحلي – النادي الافريقي

المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه

1-الاولمبي الباجي 6 2 2 0 0 3 0

-الاتحاد المنستيري 6 2 2 0 0 3 0

3-النادي الافريقي 1 1 0 1 0 1 1

-مستقبل الرجيش 1 2 0 1 1 1 2

-هلال الشابة 1 2 0 1 1 0 2

–الترجي الجرجيسي 1 2 0 1 1 0 2

7-مستقبل سليمان 0 1 0 0 1 0 1

-النجم الساحلي 0 0 0 0 0 0 0

— المجموعة الاولى

السبت 23 اكتوبر 2021

ملعب احمد البصيري ببنزرت

النادي البنزرتي – امل حمام سوسة صفر- صفر

الملعب البلدي بسليمان

نادي حمام الانف 1 طارق عقون (58)

اتحاد تطاوين 2 ياسين شيخ والي (69) وحسام اللواتي (84)

الاربعاء 27 اكتوبر 2021

ملعب حمادي العقربي برادس (س 16 و30 دق)

الترجي الرياضي – النادي الصفاقسي

الخميس 28 اكتوبر 2021

الملعب البلدي بالمتلوي (س 14 و30ق)

نجم المتلوي – اتحاد بن قردان

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-اتحاد تطاوين 6 2 2 0 0 4 2

2-امل حمام سوسة 1 1 0 1 0 0 0

-النادي البنزرتي 1 2 0 1 1 1 2

4-الترجي الرياضي 0 0 0 0 0 0 0

-النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0

-نجم المتلوي 0 0 0 0 0 0 0

-اتحاد بن قردان 0 0 0 0 0 0 0

-نادي حمام الانف 0 1 0 0 1 1 2