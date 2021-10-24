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كاس رابطة الابطال الافريقية – تاهل الترجي الرياضي التونسي الى دور المجموعات

2021/10/24 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

تاهل الترجي الرياضي التونسي الى دور المجموعات ضمن مسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بعد فوزه اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على الاتحاد الليبي 1-صفر في اياب الدور الثاني من التصفيات
وسجل نسيم بن خليفة هدف الترجي الرياضي في د63
وكان الفريقان تعادلا ذهابا صفر لصفر

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