كاس رابطة الابطال الافريقية – تاهل الترجي الرياضي التونسي الى دور المجموعات

تاهل الترجي الرياضي التونسي الى دور المجموعات ضمن مسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بعد فوزه اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على الاتحاد الليبي 1-صفر في اياب الدور الثاني من التصفيات

وسجل نسيم بن خليفة هدف الترجي الرياضي في د63

وكان الفريقان تعادلا ذهابا صفر لصفر