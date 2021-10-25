بطولة فرنسيا : باريس سان جيرمان بعشرة لاعبين يتعادل دون أهداف مع مرسيليا

فقد باريس سان جيرمان متصدر البطولة الفرنسية لكرة القدم نقطتين بعدما لعب بعشرة لاعبين لأكثر من نصف ساعة ليتعادل دون أهداف مع مضيفه أولمبيك مرسيليا مساء الأحد وسط شغب بسيط من الجماهير.

وتوقفت المباراة مرتين بسبب جماهير مرسيليا بعد إلغاء هدف لكل فريق في الشوط الأول.

ورفع باريس سان جيرمان، الذي طُرد لاعبه أشرف حكيمي في الدقيقة 57، رصيده إلى 27 نقطة من 11 مباراة متقدما بسبع نقاط على لانس وتسع نقاط على نيس.

وكان لانس سحق ضيفه المتعثر ميتز 4-1 فيما قلب نيس تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على ضيفه أولمبيك ليون.

ويأتي مرسيليا، الذي يواجه نيس في مباراة إعادة يوم الأربعاء بعد إلغائها في أوت بسبب شغب الجماهير، في المركز الرابع وله 18 نقطة من عشر مباريات.

وفي شوط أول مثير اعتقد باريس سان جيرمان أنه انتزع التقدم بعدما اصطدمت تسديدة نيمار في لوان بيريس إلى داخل المرمى لكن حكم الفيديو المساعد أشار إلى وجود المهاجم البرازيلي في موقف تسلل.

وجاء الدور على مرسيليا حيث هز أركاديوش ميليك الشباك لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وتوقفت المباراة لثلاث دقائق بعد إلقاء الجماهير مقذوفات على أرض الملعب وهو ما سيزيد الضغط على مرسيليا الذي خصمت منه نقطة واحدة مع إيقاف التنفيذ بعد شغب جماهيره في مباراة أنجيه.

وتلقى باريس سان جيرمان ضربة قوية بإصابة ماركو فيراتي قبل نهاية الشوط الأول وشارك إدريسا غاي بدلا منه. وزاد الوضع سوءا للفريق الضيف بطرد حكيمي بعدما أعاق جنكيز أوندر المنفرد.

وكاد فالنتين رونجييه أن يمنح مرسيليا التقدم في الدقيقة 65 لكن محاولته بضربة رأس مرت بجوار المرمى. واقتحم أحد مشجعي مرسيليا الملعب وركض تجاه ليونيل ميسي قبل أن يخرجه الأمن.

ولجأ باريس سان جيرمان للهجمات المرتدة وأنقذ المدافع وليام ساليبا فريقه مرسيليا بعد تدخل في الوقت المناسب على كيليان مبابي المنفرد قبل سبع دقائق من النهاية.

وكان مبابي أخطر لاعبي باريس سان جيرمان فيما قدم ميسي أداء للنسيان وكانت محاولته الوحيدة على المرمى بضربة رأس في الشوط الأول مرت فوق العارضة.