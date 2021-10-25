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التوصل إلى حل يضمن تجديد الاتفاقية القطاعية المشتركة بين “الكنام” ومسدي الخدمات الصحية

2021/10/25 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تحول ظهر اليوم الإثنين، وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، إلى مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الكنام)، حيث بحث مع عماد التركي، الرئيس المدير العام للصندوق ملف متخلدات “الكنام” لفائدة مسدي الخدمات الصحية.

وأعلن بلاغ إعلامي للوزارة، أنه تم التوصل، خلال هذا اللقاء إلى حل يضمن تجديد الاتفاقية القطاعية المشتركة بين مسدي الخدمات الصحية والصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك بتحويل قسط من المتخلدات المالية لفائدة صندوق التأمين على المرض، وهو ما سيكفل تواصل انتفاع المضمونين الاجتماعيين بخدمات التأمين على المرض وضمان استمرارية علاجهم وتجاوز الإشكال الحاصل بسبب تراكم الديون المتخلدة بذمة الصناديق الاجتماعية.

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