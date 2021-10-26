البطل الأولمبي أيوب الحفناوي يحزر ذهبيته الثانية في البطولة العربية للسباحة

فاز البطل الأولمبي التونسي أيوب الحفناوي اليوم الثلاثاء بذهبية سباق 800 م سباحة حرة في البطولة العربية المقامة بأبوظبي.

وأحرز الحفناوي المرتبة الأولى للسباق في زمن قدره 7 دق و 42 ثانية متقدما على مواطنه التونسي مهدي العجيلي الذي حلّ في المركز الثاني في زمن قدره 8 دق و 0.3 ثانية.

يذكر أنّ أيوب الحفناوي كان قد توّج قبل يومين بالميدالية الذهبية لسباق 1500 متر سباحة حرة بينما توّج مهدي العجيلي بالميدالية البرونزية في سباق 200 م.

من جهة أخرى أعلن مجلس أبوظبي الرياضي اليوم الثلاثاء، عن مشاركة السباح التونسي أحمد الحفناوي، صاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، في بطولة العالم 2021 للسباحة (مسبح 25 مترا).

وستقام منافسات البطولة في “الاتحاد أرينا” بأبوظبي خلال الفترة بين 16 و21 ديسمبر القادم، بمشاركة نخبة سباحي العالم، وذلك بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وتحت إشراف الاتحاد الدولي للسباحة (فينا).

وذكر مجلس أبوظبي عبر موقعه على الإنترنت أن السباح التونسي سيخوض منافسات بطولة العالم إلى جانب نخبة من الرياضيين العالميين، الذين سيتم الكشف عن أسمائهم الشهر المقبل، قبل انطلاق البطولة.

وأشار المجلس إلى أن البطولة تستقطب أكثر من 1000 رياضي يمثلون أكثر من 180 دولة للمنافسة على اللقب في البطولة العالمية التي تستضيفها أبوظبي، والتي تتضمن 44 مسابقة تقام على مدار 6 أيام، بإجمالي جوائز تبلغ قيمتها 2.8 مليون دولار.