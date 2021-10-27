نور الدين الطبوبي يلتقي نجلاء بودن.. وهذه التفاصيل

أفاد الأمين العام نور الدين الطبوبي في تصريح خاص بالشعب نيوز انه التقى صباح اليوم رئيسة الحكومة نجلاء بودن في مصافحة أولوية، مؤكدا انه لمس منها رغبة في النجاح والمثابرة والوطنية، ولها ثقة في مكانة الاتحاد العام التونسي للشغل وللحوار الإيجابي.

وأضاف أمين عام الاتحاد أن رئيسة الحكومة تعول على الاتحاد في اطار التضامن الوطني من أجل إنقاذ البلاد من الوضع الصعب على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما أن هذين المجالين لهما الأولوية المطلقة في تقدير الاتحاد باعتبار أن الخلافات السياسية يجب تركها جانبا والاهتمام بما يصلح حال البلاد، من خلال انقاذ الاقتصاد في علاقة بما هو اجتماعي.

وشدد نور الدين الطبوبي على أنه توجد في تونس فئات مهمشة واشكال عمل هشة ويوجد مفقرون وأصحاب جرايات ضعيفة، وكل هؤلاء يجب اخذهم بعين الاعتبار، مذكرا بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة.

وقال أنه اتفق مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن على تحديد موعد لاحق يعقد فيه اجتماع بين المكتب التنفيذي الوطني والحكومة لضبط العلاقة وتحديد طريقة العمل مع مختلف الأقسام حسب القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تطرح في مختلف الوزارات.

وختم الأمين العام بأن الإيجابي في لقاء اليوم هو ما لمسه من رغبة لدى رئيسة الحكومة في البحث عن حلول وفي السعي للنجاح ولمعالجة القضايا خاصة على مستوى الديناميكية الاقتصادية والاستثمار من أجل التشغيل والتنمية.