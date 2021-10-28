عاجل: تفاصيل الخلاف بين شقيق نادية عكاشة وأعوان الشرطة البلديّة

العوينة: القبض على منحرف خطير محلّ 04 مناشير تفتيش وصادرة في شأنه أحكام تقضي بسجنه لمدة 05 سنوات..

إلغاء اتفاقيّتين مع اتحاد العلماء المسلمين ومركز الاسلام والديمقراطيّة

عاجل: نحو اقرار جرعة رابعة من لقاح كورونا..

سامي الطاهري: “ذاهبون إلى الإضرابات إذا لم تتم العودة إلى المفاوضات”..

2021/10/28 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد سامي الطاهري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، اليوم الخميس، أن 174 مؤسسة في صفاقس خاض عمالها إضرابا اليوم بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس.

وقال الطاهري ”هناك من فهم أن أزمة الكوفيد فرصة لمزيد انتهاك حقوق العمال.. نقول لهم الحقوق ما عندهاش وقت، وقت فما انتهاكات، ومنح وأجور ما تتعطاش نتحركوا مهما كان التوقيت”. وتابع مشددا ”معدش فما حقوق ماعدش فما خدمة”.

وأكد سامي الطاهري في تصريح لموزاييك أن 25 مؤسسة في صفاقس أمضت امس على ترفيع أجور عمالها، مؤكدا أن أرباب هذه المؤسسات الوطنية متفهمون لوضعية العمال وتدهور المقدرة الشرائية، وأضاف ”لكن فما أطراف تسعى إلى تأجيج الوضع وإلى قطع التفاوض.. وهؤلاء يسعون إلى تسميم الاوضاع.. يعرفو الوضع الصعب في البلاد ويعرفو الاتحاد مش بش يسكت”.

وقال الطاهري في ذات السياق ”اذا لم تتم العودة لطاولة المفاوضات سنذهب إلى الإضرابات”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn