سامي الطاهري: “ذاهبون إلى الإضرابات إذا لم تتم العودة إلى المفاوضات”..

أكد سامي الطاهري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، اليوم الخميس، أن 174 مؤسسة في صفاقس خاض عمالها إضرابا اليوم بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس.

وقال الطاهري ”هناك من فهم أن أزمة الكوفيد فرصة لمزيد انتهاك حقوق العمال.. نقول لهم الحقوق ما عندهاش وقت، وقت فما انتهاكات، ومنح وأجور ما تتعطاش نتحركوا مهما كان التوقيت”. وتابع مشددا ”معدش فما حقوق ماعدش فما خدمة”.

وأكد سامي الطاهري في تصريح لموزاييك أن 25 مؤسسة في صفاقس أمضت امس على ترفيع أجور عمالها، مؤكدا أن أرباب هذه المؤسسات الوطنية متفهمون لوضعية العمال وتدهور المقدرة الشرائية، وأضاف ”لكن فما أطراف تسعى إلى تأجيج الوضع وإلى قطع التفاوض.. وهؤلاء يسعون إلى تسميم الاوضاع.. يعرفو الوضع الصعب في البلاد ويعرفو الاتحاد مش بش يسكت”.

وقال الطاهري في ذات السياق ”اذا لم تتم العودة لطاولة المفاوضات سنذهب إلى الإضرابات”.