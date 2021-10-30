تطعيم 38056 شخصا ضد كورونا خلال يوم واحد

أفادت وزارة الصحة اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أنه تم بتاريخ يوم 29 أكتوبر الجاري تطعيم 38056 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك اجمالي عدد الذين استكملوا التلاقيح الى 4.495.433 شخصا.

وأضافت وزارة الصحة أن عدد الذين استكملوا التلقيح ضد كورونا منذ انطلاق الحملة يتوزع بين 3.559.921 تلقوا جرعتين من اللقاح و935.512 ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا لافتة الى أن اجمالي عدد اللقاحات بلغ بذات التاريخ 9.179.487 جرعة.

ولفتت الوزارة الى أن عدد المسجلين بمنظومة “ايفاكس” للتسجيل عن بعد لتلقي التلاقيح بلغ اليوم السبت 30 أكتوبر الجاري الى حدود الساعة العاشرة و15 دقيقة 6.696.556 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين/ات في تلقي التلقيح الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس