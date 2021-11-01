باجة: تسجيل 3 اصابات جديدة وعدم تسجيل وفيات منذ قرابة أسبوع

تشهد ولاية باجة تحسّنا في المؤشرات الوبائية المتعلّقة بانتشار فيروس “كورونا”، حيث سجّلت خلال الايام الخمسة الاخيرة 3 اصابات فقط بالفيروس، في حين لم تسجل أيّة وفيات جديدة ناجمة عن الوباء منذ قرابة الاسبوع، مع نزول اغلب معتمديات الجهة من تصنيفها ذات مستوى اختطار مرتفع ومرتفع جدا الى معتمديات ذات مستوى اختطار منخفض.

كما ارتفعت نسبة التعافي من الوباء الى 99.84 بالمائة حيث سجل تعافي إجمالي 19 ألفا و388 شخصا من جملة 19 ألفا و419 شخصا اصيبوا بالفيروس منذ بداية الجائحة، حسب تقرير تحصلت عليه “وات” من الادارة الجهوية للصحة بباجة.

وفي ذات الإطار، تقلصت ايضا نسبة اشغال الاسرة بمرضى كورونا الى 12 بالمائة، حيث يقيم حاليا 10 مرضى فقط بمستشفيات الجهة اغلبهم (7) يقيمون بالمستشفي الميداني المحدث بالقاعة الرياضية المغطاة بمدينة باجة.