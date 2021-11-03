حالتي وفاة و102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الثلاثاء 2 نوفمبر

ذكرت وزارة الصحة، أنه تم التصريح بشكل أولي بحالتي وفاة (02) ناجمتين عن الإصابة بفيروس كورونا، بتاريخ يوم أمس الثلثاء، مضيفة أنه سجل، بالمقابل، 102 تحليلا إيجابيا من مجموع 3861 تحليلا مخبريا، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 2 فاصل 64 في المائة.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الأربعاء، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، 25 ألفا و254 وفاة.

وورد في ذات البلاغ أن عدد المتعافين من هذا الفيروس بلغ يوم أمس، 169 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمتعافين إلى 686 ألفا و505 شخصا.

ووفق البلاغ، تراجع عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، إلى 244 مصابا، من بينهم 15 حالة جديدة، و61 شخصا مقيما بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 21 مريضا للتنفس الاصطناعي.